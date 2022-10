Nog 10 scholen geselecteerd voor onderhoud

Het ministerie van Onderwijs wil nog tien scholen opknappen. Daarvoor is nu een verzoek in voorbereiding aan Nederland. De Nederlandse regering heeft in totaal 30 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de upgrade van scholen. Daarvan gaat 5,6 miljoen gulden naar onderhoudswerkzaamheden aan drie scholen, namelijk Kolegio Erasmo, Prof. Dr. Nelly Winkel School en de Cola Debrot School. Welke tien scholen hierna aan de beurt zijn, is nog niet bekend.