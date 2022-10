Bestuursverkiezing PNP uitgesteld

De bestuursverkiezing van regeringspartij PNP is uitgesteld. Deze zou eerst afgelopen zaterdag plaatsvinden. Wat de aanleiding is voor de uitstel is niet bekend. Wel zou de huidige voorzitter Ramon Chong niet meer beschikbaar zijn voor deze functie. Hij zou zijn kandidatuur hebben ingetrokken. Daardoor is er slechts een kandidaat voor het voorzitterschap, namelijk Efrèn Candelaria. Op de foto Ramon Chong (links) en partijleider Ruthmilda Larmonie-Cecilia.