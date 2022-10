Vandaag Koninkrijksoverleg Buitenlandse Betrekkingen

De minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra is sinds gisteren in het Caribische deel van het Koninkrijk. Hij bezoekt Sint Maarten, Curaçao en Aruba om te spreken over ontwikkelingen in de regio en buitenlandse betrekkingen. Ook zit Hoekstra het jaarlijkse Koninkrijksoverleg Buitenlandse Betrekkingen voor op Curaçao. Vanmiddag om vijf uur is hierover een persconferentie. Gisteren was Hoekstra nog op Sint Maarten daar sprak hij met premier Silveria Jacobs over de economische ontwikkeling en de samenwerking met Frans Sint Maarten op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg, justitie, veiligheid, en de Nederlandse betrokkenheid daarbij.