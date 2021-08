Nog een patiënt overleden aan Covid-19, 5 patiënten erbij in CMC

Er is weer een patiënt in het CMC overleden aan de gevolgen van Covid-19. Daarmee staat het aantal overledenen door een coronabesmetting op Curaçao op 134. Daarnaast zijn er 5 nieuwe patiënten opgenomen in het ziekenhuis, waardoor het aantal patiënten in het CMC momenteel staat op 41. Er zijn 1682 personen getest. Daarvan bleken er 32 besmet met corona, waarvan 3 cases uit het buitenland afkomstig zijn. 51 personen zijn coronavrij verklaard. Het totaalaantal cases op Curaçao staat daarmee op het moment op 614.