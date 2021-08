Militairen op Curaçao gratis naar film “De Slag om de Schelde”

Een groep van ongeveer 100 Nederlandse militairen werd afgelopen weekeinde op een vrijkaartje voor de bioscoop getrakteerd. De militairen konden gratis naar de lokale première van ‘De Slag om de Schelde’. De film draait al enige tijd in Nederland waar ondertussen meer dan 400.000 bezoekers is behaald. ‘De Slag om de Schelde’ is de best bekeken Nederlandse bioscoopfilm van het jaar. ‘De Slag om de Schelde’ is met 14 miljoen euro na Zwartboek de duurste Nederlandse oorlogsfilm ooit.

De film speelt zich af aan het eind van 1944 in Zeeland, West-Brabant en Vlaanderen. De Slag om de Schelde was de grootste operatie op Nederlands grondgebied. Tienduizenden geallieerde militairen uit België, Canada, Nederland, Noorwegen, Polen en het Verenigd Koninkrijk vochten hier tegen de Duitsers om de toegang naar de haven van Antwerpen vrij te krijgen. De slag duurde zo’n 5 weken.