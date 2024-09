Nog even zweten in de bus

In het kader van de wereldwijde klimaatverandering is de kogel nu door de kerk: vanaf volgend jaar moeten alle bussen van het ABC Busbedrijf uitgerust zijn met airco. John Cijntje, de directeur, geeft aan dat ze dit jaar al een start maken met de reparatie van elf kapotte airco-units. De resterende bussen zijn te oud om nog een airco in te plaatsen. Daarom heeft het bedrijf besloten de komende anderhalf jaar vijftien nieuwe bussen aan te willen schaffen. De plannen betekenen dat de subsidie met zo’n 1,5 miljoen gulden omhoog moet, naar 11 miljoen per jaar.