Nog geen akkoord over renovatie Chinees Clubhuis

De renovatie van het vervallen Chinese clubhuis in Scharloo gaat nog niet van start. Het Nederlandse ministerie van BZK en de Chinese gemeenschap op Curaçao hebben nog geen akkoord gesloten over de facelift van het historische pand. Dat schrijft staatssecretaris Van Huffelen aan de Tweede Kamer. Nederland stelde in april een half miljoen euro beschikbaar voor de renovatie. De donatie is een herstelbetaling voor de Aprilmoorden. Tachtig jaar geleden zijn vijftien Chinese zeelieden op Curaçao doodgeschoten door de militaire politie. De Chinezen protesteerden tegen de slechte arbeidsomstandigheden bij de Shell.