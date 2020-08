Nog geen beslissing over derde tranche

Er is vandaag tijdens de Rijksministerraad niks besloten over een derde tranche noodsteun. Dat blijkt uit een brief van Knops vandaag aan de voorzitter van de tweede kamer. De voorwaarden voor de tweede tranche zijn wel besproken. Dit gaat onder meer over de korting van 25% gekort op salarissen van politici en 12,5% op het arbeidsvoorwaardenpakket van medewerkers in de (semi)publieke sector. Dit is doorgevoerd maar wettelijk nog niet vastgelegd. Curaçao heeft tot 1 september om dat te doen. Op 7 september doet het Cft verslag hiervan, maar ondertussen kunnen volgens Knops de gesprekken over de derde tranche wel doorgaan.