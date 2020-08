Curaçao in top-10 Tripadvisor

Curaçao staat in de top-10 van bestemmingen die volgens website Tripadvisor in opkomst zijn. Dat is gisteren bekend gemaakt. Tripadvisor is een internationale site met miljoenen gebruikers. Curaçao staat in een lijst met onder meer Kaliningrad in Rusland en Luxor in Egypte.

Op de website worden de duikmogelijkheden van Curaçao en de prachtige stranden geroemd, die volgens de site ook zeer geschikt zijn voor kinderen. In de lijst kijkt Tripavodor niet naar de belemmeringen die er wereldwijd voor toeristen zijn door de corona-pandemie.