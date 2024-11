‘Nog steeds geen verbetering van verkeerssituatie Janwe’

De Extra schrijft vandaag opnieuw over de situatie rond de bewegwijzering op de rotonde van Janwe. Eind oktober schreef de krant al over nieuwe markering die was toegevoegd, terwijl de oude markeringen niet waren weggehaald. Dat leidde tot verwarring voor weggebruikers. De minister van VVRP, Charles Cooper, liet weten dat er inderdaad fouten waren gemaakt en dat hij het zo snel mogelijk, zeker binnen een week, zou coorigeren. De krant is gaan kijken en meldt vandaag dat er nog niets is gebeurd. Daardoor kan er nog steeds onduidelijkheid ontstaan voor weggebruikers.

Minister Cooper zei eind oktober contact te hebben gehad met het hoofd van de DOW. Die zou hebben toegegeven toe dat er fouten waren gemaakt bij het schilderen. De rotonde van Janwe is een van de drukst bezochte verkeerspunten van ons eiland