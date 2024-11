Akkoord over bufferzone tussen Wechi en Malpais

De overheid en woningbouwvereniging FKP hebben een akkoord bereikt over het bouwen van een groene bufferzone tussen vuilstortplaats Malpais en het nieuwe woonproject in Wechi. Het gaat om een natuurlijke heuvel met beplanting met een breedte van twintig meter lang langs de grens van Wechi en Malpais. Deze zone is een fysieke afscheiding, dat moet zorgen voor een verbetering van het uitzicht voor de bewoners. Het akkoord is getekend door minister Charles Cooper van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) en de Stichting Fundashon Kas Popular (FKP).

Het akkoord is volgens de betrokken partijen een nieuwe stap in de ontwikkeling van het 134 hectare grote gebied van Wechi, waar een nieuwe woonwijk is gebouwd. In de overeenkomst met afvalbeheerbedrijf Selikor zijn afspraken gemaakt om activiteiten die overlast veroorzaken, te beperken aan de kant van de bufferzone. Aan de Wechi-zijde worden een wandelpad en een fietspad aangelegd. De kosten voor de aanleg en het onderhoud van de buffer worden gedragen door Wechi Management Company (WMC).