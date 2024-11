Het cybercrime team van politie op Bonaire waarschuwt voor ‘WhatsApp take-over’

Het Cybercrime Team van het Korps Politie Caribisch Nederland waarschuwt de bevolking van Bonaire voor een nieuwe methode om social media accounts te hacken. De laatste tijd krijgt de politie regelmatig meldingen over WhatsApp accounts die overgenomen worden. De hacker vraagt via Facebook Messenger om een telefoonnummer. Daarna wordt je gevraagd om een code te geven die naar je telefoon is verstuurd. Nadat je de code hebt verstuurd, verlies je de toegang tot je WhatsApp en neemt de hacker je WhatsApp volledig over. De cybercrimineel gaat dan vaak berichten sturen naar al je contacten om geld te vragen.

De politie raadt aan als je een verzoek krijgt van iemand via Facebook Messenger om je telefoonnummer te geven, en ook een 6 digit code, dit niet te doen. Ook wordt mensen aangeraden nooit inloggegevens met anderen te delen. Ook niet met familie en vrienden. Volgens de politie zijn het niet altijd onbekende accounts waaruit verzoeken komen, maar het kan ook een gehackt account van een bekende zijn die zich voordoet als jouw vriend.