Politie arresteert man (47) wegens mishandeling ex-partner

De politie kreeg vanochtend een melding van een geval van mishandeling en vernieling in een woning aan de Watakeliweg. Kort daarop is een 47-jarige Colombiaanse man gearresteerd. In het huis aan de Watakeliweg trof de politie een gewonde vrouw aan. Ze verklaarde dat kort daarvoor haar ex-partner een deur had vernield, naar binnen was gekomen en haar had mishandeld. De man had eerder een gebiedsverbod opgelegd gekregen had om niet in de buurt van haar woning te komen. Maar kwam toch bij haar langs.

In het vervolgonderzoek heeft de politie de 47-jarige L.E.G.B. gearresteerd voor de genoemde mishandeling en vernieling. De arrestatie vond plaats in het politiebureau van Montaña.