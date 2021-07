Nog steeds problemen met bolletjesslikkers

Er worden nog steeds drugskoeriers aangehouden tijdens controles van vluchten uit Curaçao naar Nederland. Zo blijkt uit twee recente vonnissen in Nederland. In een van de rechtszaken kreeg de verdachte een gevangenisstraf van 14 maanden opgelegd. De andere zaak betrof een behandeling in hoger beroep waarbij een straf van 1 jaar is opgelegd waarvan 6 maanden voorwaardelijk. De drugskoeriers staan ook bekend als bolletjesslikkers omdat de drugs in kleine bolletjes wordt verborgen en vervolgens door de smokkelaars doorgeslikt. Bij aankomst in Nederland wordt de drugs vervolgens geleverd.