‘Nog veel winst te behalen bij scheiden van afval’

Er is nog veel winst te behalen bij het scheiden van afval op ons eiland. Dat blijkt uit een rapport van EcoVision dat in opdracht van vuilverwerkingsbedrijf Selikor is opgesteld en waar het Antilliaans Dagblad vandaag over schrijft. Zo is volgens het onderzoek het potentieel voor recycling veel groter dan momenteel wordt gerealiseerd. Dat betekent dat zaken die kunnen worden gerecycled, zoals organisch afval, papier en karton en kunststoffen, nog steeds vaak gewoon worden weggegooid.

Doel van de studie van EcoVision is om afvalgegevens te verzamelen en te analyseren om tekortkomingen en uitdagingen binnen het bestaande afvalbeheersysteem te beoordelen en oplossingen te bieden om afval te verwerken door middel van hergebruik, recycling en/of energiewinning. ,,Doel is om afval om te zetten in waarde voor de gemeenschap. Dit moet resulteren in een circulair en duurzaam afvalbeheer, een schonere en gezondere leefomgeving en meer bewustwording voor duurzaam afvalbeheer”, zo staat in het rapport beschreven.