Veteranendag op 20 augustus op Curaçao

Op dinsdag 20 augustus vindt op Curaçao de Veteranendag plaats. Dat is een speciale dag voor Nederlandse militairen die in oorlogsgebied of tijdens een vredesoperatie zijn ingezet. Jaarlijks vindt de Veteranendag plaats in juni in Nederland, maar ook in het Caribisch gebied wonen veel veteranen. Commandant der Zeemacht in het Caribisch gebied, Commandeur Walter Hansen, wil daarom graag aandacht besteden aan de veteranen die woonachtig zijn in het Caribisch gebied. Het evenement vindt plaats van 14:00 – 18:00 uur op Marinekazerne Suffisant op Curaçao.

Iedere veteraan kan zich opgeven tot en met uiterlijk zondag 11 augustus 2024 via [email protected]. Hierbij dient de veteraan zijn/haar persoonsgegevens op te geven. Nadat de veteraan een email heeft gestuurd, ontvangt hij/zij een bevestiging wat tevens de uitnodiging is voor 20 augustus 2024. Deze uitnodiging is het toegangsbewijs voor de Marinekazerne Suffisant. Zonder uitnodiging is het niet mogelijk om deel te nemen aan de veteranendag.