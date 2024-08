Meteo: Kans op onweer neemt toe door aanwezigheid ’tropical wave’

Later vandaag en aan het begin van woensdag neemt de kans op onweer op ons eiland toe. Dat laat de meteorologische dienst van Curaçao vanochtend weten. Die stelt dat een ‘tropical wave’ zich vandaag van het oostelijke gedeelte in het Caribisch Gebied bevindt en langzaam in westelijke richting trekt. Dit weersysteem zal de ABC-eilanden later vanavond en woensdag passeren, waardoor de kans op een enkele onweersbui toeneemt. De Meteo hoopt dat mensen hier rekening mee kunnen houden.

De kans op regen en onweer is daarmee aanwezig. De waarschuwing die gisteren werd uitgegeven over zware onweersbuien is inmiddels ingetrokken. Wat betreft de vooruitzichten tot donderdagmiddag stelt de Meteo: Overwegend half bewolkt met kans op een plaatselijke bui.