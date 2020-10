Nominatie voor Samira Rafaela

De Curaçaos-Nederlandse politica Samira Rafaela is genomineerd voor de titel ‘Woman of the Year 2020’ door de Nederlandse editie van het modeblad Harpers Bazaar. Dat is gisteren bekend gemaakt. Rafaela zit namens de partij D66 in het Europarlement. Ze is onder meer genomineerd vanwege haar pleidooi voor Europese steun voor Caribische landen.

De prijs wordt jaarlijks toegekeerd aan invloedrijke en inspirerende vrouwen. Dit jaar ligt de focus bij leiderschap op het gebied van Covid-19, duurzaamheid en de strijd van ‘black lives matter’. Op de nominatielijst staan zestien vrouwen.