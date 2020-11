Noodnummer voor geweld altijd bereikbaar

Aliansa, KPC en PSI Skuchami hebben een overeenkomst getekend waarin zij een piketdienst hebben ingesteld voor huiselijk geweld. Hierdoor is er nu een telefoonnummer dat 24/7 bereikbaar is voor meldingen van bedreiging, stalking, mishandeling door partners en kindermishandeling. Het gaat om het nummer 5238448. Op een gezamenlijke persconferentie hebben de betrokken organisaties aangegeven blij te zijn met de nieuwe dienst en hopen ze zo in meer zaken te kunnen helpen. De piketdienst is onderdeel van het Nationaal Plan tegen huiselijk geweld dat eerder werd gepresenteerd.

Meer over aliansa curacao geweld kpc noodnummer skuchami