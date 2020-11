Afgelopen dag 109 coronatests; 24 positief

De afgelopen dag zijn beduidend minder mensen getest op het coronavirus dan de afgelopen dagen: 109. Daarvan bleken er 24 positief. Een gemiddelde van zo’n 1 op de 5 personen testte dus positief, wat in lijn is met besmettingscijfers van de afgelopen dagen. Bij vijftien personen is de besmettingsbron bekend, terwijl dat bij de overige negen nog wordt onderzocht.

Met 27 personen die de afgelopen dag genezen verklaard zijn, daalt het totaal aantal actieve besmettingen voor het eerst in ruim een week, met drie naar 739. Twee mensen zijn ontslagen uit het ziekenhuis. Daar liggen er nu nog elf met het virus, waarvan vijf op de intensive care.