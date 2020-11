Green Phenix lanceert recycling campagne

Green Phenix lanceert vrijdag de tweede editie van de #maketheturtlesmile-Campagne. De awareness campagne zorgde er vorig jaar voor dat met de hulp van met name scholieren ruim dertigduizend plastic flessen werden verzameld voor recycling. Samen met Coca Cola wil Green Phenix dit jaar nog meer flessen verzamelen en een nieuw leven geven in de vorm van een lokaal vervaardigd product. Iedereen wordt opgeroepen om hun plastic flessen in te leveren bij Green Phenix in Zeelandia of in Sambil. Voor elke 25 flessen of aluminium blikjes die worden ingeleverd krijgt de deelnemer een stempel. Met de stempels wordt gespaard voor leuke en nuttige prijzen.

Tijdens de eerste twee dagen van de actie, op vrijdag 27 en zaterdag 28 november, wordt het aantal te verdienen stempels verdubbeld voor iedere deelnemer die op die dagen hun plastic en aluminium inleveren bij Green Phenix in Sambil.