Noodtoestand is uitgeroepen

Op Curaçao is vanochtend de noodtoestand uitgeroepen. Dat geldt voor de komende negentig dagen, zo heeft minister-president Eugene Rhuggenaath vandaag tijdens een persconferentie van de overheid gezegd. Dat is een gevolg van de noodwet die vorige week is aangenomen. De maatregelen die tot nu toe gelden blijven echter gelden. Er zijn dus geen zwaardere maatregelen ingesteld. Rhuggenaath ontkende verder dat er aanstaande maandag een lockdown zal worden afgekondigd.

De minister-president deed ook een oproep aan de bevolking van Curaçao om zich zo veel mogelijk aan de regels te houden en de sociale afstand te behouden en handen te wassen. Hij sprak verder de hoop uit dat we een kerstmis zullen hebben met zo min mogelijk maatregelen.