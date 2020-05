De Venezolaanse president Nicolas Maduro heeft de noodtoestand die vanwege de coronapandemie van kracht is in zijn land met dertig dagen verlengd. Dat zei Maduro dinsdag in een televisietoespraak. In Venezuela werd op 17 maart een quarantaine ingesteld. Inwoners mogen alleen voor belangrijke zaken als een doktersbezoek of boodschappen de deur uit.