‘Normering topinkomen medisch specialisten onwenselijk’

Ex-minister Pietersz-Janga heeft gisteren haar visie gegeven op de normeringswet topinkomens. Volgens haar zou deze wet niet moeten gelden voor medisch specialisten. Haar visie had ze samen met haar ontslagbrief overhandigd aan de gouverneur. Volgens de opgestapte minister van Gezondheid is er onvoldoende gekeken naar de korte en lange termijn gevolgen. Het risico is groot dat de kosten van de gezondheidszorg juist veel meer oplopen dan dat er bespaard wordt. Ook zal de zorg sterk achteruitgaan. De wet maakt het onaantrekkelijk voor medische specialisten om hier te werken. In overige delen van het Koninkrijk wordt er wel voor hen een uitzondering gemaakt.

De wet is in december 2022 door de Staten aangenomen en heeft een lange weg doorlopen. De wet werd al in 2016 aangenomen, maar trad niet in werking. Onder druk van Nederland is de wet weer uit de la getrokken. In ruil voor coronasteun moest de regering bepaalde maatregelen invoeren, waaronder de normering topinkomens. Aruba en Sint Maarten gingen Curaçao al voor.