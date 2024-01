‘Norwegian Viva’ voor het eerst op Curaçao

Feest gisteren aan de Megapier. Van de drie cruiseschepen die in de haven lagen, was er eentje voor het eerst: de Norwegian Viva van Norwegian Cruise Lines. Aan boord waren hoogwaardigheidsbekleders van de Curaçao Ports Authority en toeristenbureau CTB om het schip welkom te heten. Norwegian Viva is het tweede ‘Prima Class’ cruiseschip van de maatschappij. In augustus van het afgelopen jaar werd het in gebruik genomen. Er kunnen ruim 3200 passagiers aan boord. Norwegian Cruise Line vaart trouwens al langer op ons eiland met andere schepen. In totaal waren er gisteren van de drie verschillende cruiseschepen ruim 10.000 cruisetoeristen op ons eiland. Vandaag is er geen cruiseschip op het eiland.