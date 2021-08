NOW-regeling vaak misbruikt

Er is veel misbruik gemaakt van de NOW-regeling. Van de 135 miljoen gulden die is uitgekeerd moet er zeker 6 miljoen worden teruggevorderd. Zo blijkt uit onderzoek van de Stichting BAB. Bij zeker een kwart van de aanvragen is er een verkeerde omzet opgegeven. Ook zijn er gevallen ontdekt waarbij de facturering uit werd gesteld om zo de schijn van omzetverlies erop na te houden. Omzetverlies door maatregelen van de overheid is 1 van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de regeling.