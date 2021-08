Rode Kruis Curaçao wil geld ophalen voor Limburg

Het Rode Kruis op Curaçao stelt haar bankrekening beschikbaar om geld in te zamelen voor de bewoners van Limburg. Dat maakte woordvoerster Maicy Scharbaai bekend tijdens het avondjournaal van TeleCuraçao. Volgens Scharbaai steekt het Rode Kruis waar het kan altijd een helpende hand toe. De kosten voor een bijdrage via Giro777 kan potentiële donateurs afschrikken. Daarom nodigt het Rode Kruis Curaçao iedereen die een financiële bijdrage willen doen om dat te doen via het Maduro & Curiel’s Bank-rekeningnummer 2004. Het Rode Kruis Curaçao maakt dat vervolgens over naar Nederland.