OK CMC onder verscherpt toezicht

De OK van het CMC-ziekenhuis staat onder verscherpt toezicht van de Inspectie Volksgezondheid. Als gevolg van de uitloop van het OK-personeel en de actie van zorgvakbond CBV enige tijd geleden, stelde de Inspectie een onafhankelijk onderzoek in naar de OK van het CMC. Uit het onderzoek is gebleken dat verschillende knelpunten hebben geleid tot vermindering van de OK-productie. Ook zijn er onnodige irritaties, waardoor het al een tijdje onrustig is onder het personeel. Hoewel deze problemen al een tijdje sluimeren, leveren ze geen acuut gevaar voor de patiëntenzorg. Desondanks houdt de Inspectie de situatie goed in de gaten. In juni kreeg het CMC al twee aanwijzingen voor de lange wachtlijsten en het tekort aan medisch specialisten.