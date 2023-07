Aangifte tegen Javier Silvania

Er ligt een tweede aangifte tegen minister Silvania bij de Landsrecherche. Politiek activist Elvis de Andrade heeft dit keer bewijs aangeleverd over de nevenfuncties van de minister van Financiën en Gezondheid. Volgens hem zou Silvania ten tijde van de screening nog aan het roer hebben gestaan van zijn bedrijven. Dat is in strijd met de screeningswet voor kandidaat-ministers. Zelf zegt Silvania dat hij zijn aandelen op afstand heeft gezet. Dat zou hij al tijdens de kabinetsformatie hebben gedaan. Om de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen mogen ministers geen bestuurstaken uitoefenen of ingeschreven staan bij de KvK. Of het Openbaar Ministerie de klacht in behandeling neemt, is nog niet bekend. De Andrade heeft minstens acht aangiftes gedaan tegen politici voor het niet naleven van de screeningswet en corruptie.