De toeristenstroom naar ons eiland komt weer goed op gang, dat blijkt uit de cijfers van de belangenverenigingen over de maand oktober. In die maand was iets meer dan 65% van de vakantie-appartementen bezet en in de hotels was een bezetting van 70%. De meeste reizen worden last-minute geboekt en vakantiegangers blijven vaak langer en besteden meer dan voor de corona crisis.