Olympisch avontuur Philip Elhage ten einde

Scherpschutter Philip Elhage is er zaterdag niet in geslaagd om zich te kwalificeren voor de finale op de Olympische Spelen. Zijn puntentotaal was goed voor de 33ste plaats. De Curaçaose schutter kwam uit voor Aruba. Elhage had geen goede start bij de competitie luchtgeweerschieten. In de tweede ronde ging het beter. Elhage schoot in totaal 554 punten en eindigde op de 33ste plek. De beste acht schutters gingen naar de finale, die zondag plaatsvond. Luchtgeweerschieten is traditioneel de eerste sport waar medailles worden uitgereikt op de Olympische Spelen. De sport is vooral populair bij Aziatische landen en daarmee is het niet verrassend dat bij de heren de Chinees Lihao Sheng olympisch goud behaalde.