Vervoer nieuwe windturbines naar Amstelterrein

Vanaf vandaag worden de verschillende onderdelen voor vijf nieuwe windmolens vervoerd naar het voormalige Amstelterrein. Dat gebeurt onder politie-escorte. Vooralsnog is de planning dat op dinsdag 6 augustus het transport begint naar Koraal Tabak. Dat meldt Aqualectra. Afgelopen vrijdag kwamen de windturbines aan in de Curacaose haven. Weggebruikers moeten rekening houden met verkeersopstoppingen tussen 9 en 11 uur ’s ochtends en tussen 2 en half 5 ’s middags. Dat is doordeweeks. In het weekend zijn de tijden iets anders. Dan worden de onderdelen tussen 6 en 8 uur ’s ochtens en tussen 2 en 4 uur ’s middags vervoerd.

Foto: ATK News