OM arresteert voormalig waarnemend directeur Arubahuis

Het Openbaar Ministerie op Aruba heeft gisteren de arrestatie bekend gemaakt van de voormalig directeur van het Arubahuis in Den Haag, Glenn Lin. Hij is verdachte in het onderzoek Tulipan, dat zich richt op onregelmatigheden die hebben plaatsgevonden in het Arubahuis in de periode van 2018 tot 2021. Het onderzoek is nog gaande.

Volgens het Openbaar Ministerie wordt niet uitgesloten dat er meer arrestaties zullen volgen. Glenn Lin werkte vanaf 2018 tot en met 2022 voor het Arubahuis, dat was tijdens de periode van Gevolmachtigd minister Guilfred Besaril.