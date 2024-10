OM eist taakstraf voor dochter kopstuk ‘No Limit Soldiers’

Een 23-jarige dochter van Shurandy ‘Tyson’ Quant wordt beschuldigd van jarenlange betrokkenheid bij witwaspraktijken en het profiteren van illegale inkomsten van haar vader. Tyson Quant wordt beschouwd als een van de leiders van de criminele organisatie No Limit Soldiers. Het Openbaar Ministerie eist 180 uur taakstraf en twee maanden voorwaardelijke gevangenisstraf met een proeftijd van twee jaar. Dat schrijft het Antilliaans Dagblad vandaag. De zitting was deze week in het kader van de zaak-Themis II

Hoewel de dochter niet wordt beschuldigd van deelname aan een criminele organisatie, legt het OM haar het witwassen van criminele opbrengsten ten laste. Het OM benadrukt dat de verdachte volop heeft geprofiteerd van het geld en de goederen die haar vader via zijn criminele netwerk haar ter beschikking stelde, zoals dure auto’s, merkkleding en accessoires, en ontving grote sommen geld voor haar levensonderhoud en studie in Canada en Curaçao.