Minister herinnert Ontvanger aan zijn verantwoordelijkheid

Deze week heeft minister van Financiën, Javier Silvania, een uitgebreide brief gestuurd aan Landsontvanger Alfonso Trona. Daarin wijst de minister er onder meer dat van de 5 miljoen gulden die zonder beschikking zijn betaald, er nog een bedrag openstaat en dat Trona daarvoor persoonlijk verantwoordelijk is. Dat schrijft de Extra vandaag. De minister vraagt in zijn brief verder aandacht voor enkele actiepunten die moeten bijdragen aan het verbeteren van de dienstverlening van de Ontvanger.

Silvania ligt bij de oppositie onder vuur met zijn besluit belastingen van voor 2017 kwijt te hebben gescholden. In zijn verdediging stelde hij onder meer dat Ontvanger gerechtigd is kortingen te geven. In de brief schrijft hij ‘dat de minister de wet zal volgen bij het behandelen van kortingen’.