Minister Hato: Ambtenaren vrij op 11 oktober

Minister Shalten Hato van Bestuur, Planning en Dienstverlening heeft gisteren aangekondigd dat vrijdag 11 oktober een vrije dag is voor ambtenaren. Dat heeft de Raad van Ministers deze week beslist. Of ambtenaren daadwerkelijk vrij krijgen, is afhankelijk van de dienstverlening die mogelijk is. Het publiek moet niettemin rekening houden met het feit dat op zowel donderdag 10 als vrijdag 11 oktober de openbare diensten gesloten zullen zijn.

Dat heeft minister Hato bekend gemaakt. Op 10 oktober wordt gevierd datCuraçao een onafhankelijk land werd binnen het Koninkrijk van Nederland op 10 oktober 2010 (10-10-10). Heel veel mensen op Curaçao zijn op deze dag vrij.