Fundacion Movemiento ta Bida wint een Appeltje van Oranje 

Het Arubaanse initiatief Fundacion Movemiento ta Bida is een van de drie winnaars van de Appeltjes van Oranje 2024. Dat is vandaag bekendgemaakt tijdens de uitreiking van de Oranje Fonds prijzen op Paleis Noordeinde. Koningin Máxima reikt in aanwezigheid van Koning Willem-Alexander en Prinses Beatrix de Appeltjes uit aan organisaties die zich inzetten om eenzaamheid te verminderen. Elk jaar bekroont het Oranje Fonds drie sociale initiatieven die ertoe doen voor mensen in onze samenleving. Het Arubaanse initiatief is de enige winnaar uit het Caribisch deel van het Koninkrijk van deze 22e editie van de Appeltjes.

Dit jaar is gekozen voor het thema Eenzaamheid verminder je samen. De initiatiefnemers helpen anderen in beweging te komen en weer regie te krijgen op hun leven. De winnende initiatieven ontvangen een bronzen Appeltje, gemaakt door Prinses Beatrix en elk een geldbedrag van 25.000 euro. De Caribische Stichting Fundacion Movemiento ta Bida uit Aruba wint een Appeltje omdat zij ouderen helpen om volop deel te nemen aan het dagelijks leven. Stichting Join Us uit Den Bosch wint de prijs omdat zij er zijn voor jongeren die eenzaam zijn en dit willen veranderen. Stichting Al Amal wint een prijs omdat zij vrouwen met een migranten achtergrond uit hun isolement helpt.