Nog geen duidelijkheid over voortzetting hitterooster

Er is nog geen duidelijkheid over de verlenging van het hitteprotocol voor scholen. Dat schrijft de Amigoe vanmiddag. De krant heeft met minister van Onderwijs Sithree van Heydoorn gesproken over de maatregelen die sinds 16 september gelden voor basisscholen en voortgezet onderwijs op het eiland. Morgen is de laatste schooldag voor de zogenaamde tussenvakantie begint. Of er na die vakantie wordt verder gegaan met het ingekorte rooster weet de minister nog niet.

Vanwege de extreme hitte sluiten basisscholen sinds 16 september om 12 uur in plaats van half 2 en voortgezet onderwijs heeft een verkort rooster. Ook zijn er aanpassingen op de voorschriften met betrekking tot het schooluniform. De minister hoopt in de vakantie met meer duidelijkheid te komen.