Suriname rekent op miljardeninkomsten met oliewinning

De Franse oliemaatschappij TotalEnergies gaat definitief naar olie boren in het diepzeegebied van Suriname. Samen met de Amerikaanse partner APA wordt ruim 10 miljard dollar geïnvesteerd in de ontginning van de olievelden. Dat staat in het definitieve besluit dat het bedrijf heeft overhandigd aan de Surinaamse president Chan Santokhi. Het is de eerste commerciële oliewinning in zee in Suriname, dat rekent op miljardeninkomsten voor de staatskas.

Staatsolie, het staatsbedrijf dat namens Suriname olieactiviteiten beheert, spreekt van een “historische mijlpaal”. Van de investeringen wordt zeker 1 miljard dollar besteed in Suriname. Als de oliewinning vanaf 2028 op gang komt, rekent Suriname op 16 miljard tot 26 miljard dollar aan inkomsten. “Suriname zal nooit meer hetzelfde zijn”, zei Staatsolie-directeur Annand Jagesar.