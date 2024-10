KLM voegt extra vluchten toe naar Curaçao en Sint Maarten in haar winterschema

KLM voegt extra vluchten toe van Amsterdam naar Curaçao en Sint Maarten in haar winterschema, dat loopt van 27 oktober tot 30 maart volgend jaar. Dat meldt de website curacao.nu. Het aantal vluchten naar Curaçao wordt opgevoerd tijdens de drukke vakantieperiodes. Er komt één extra vlucht op vrijdag en een extra vlucht op zaterdag.

Ook komt er een dagelijkse verbinding naar Paramaribo. Daarnaast worden vluchten naar Sint Maarten vijf keer per week uitgevoerd, waarbij een tussenstop wordt gemaakt in Port of Spain, Trinidad.