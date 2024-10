Nog maar weinig meldingen van Curaçaose ingezetenen in Midden-Oosten

Bij de Directie Buitenlandse Betrekkingen had zich tot gisteren slechts 1 ingezetene van Curaçao gemeld die zich momenteel in Israël of Libanon bevindt. Dat meldt de dienst aan de Extra. Er wordt vermoed dat er meer personen zich bevinden in de twee landen. De overheid roept vanwege de oorlogsdreiging alle ingezetenen van Curaçao op die zich in die landen bevinden om zich zo snel mogelijk te registreren bij de ambassades van het Koninkrijk in Tel Aviv en in Beiroet en Israël en Libanon zo spoedig mogelijk te verlaten.

DBB laat weten op dit moment geen zicht te hebben op de registratie bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens de dienst is het van belang dat mensen zich altijd registreren wanneer ze op reis gaan naar het buitenland via https://informatieservice.nederlandwereldwijd.nl/registration/extended, de BZ-Reisapp downloaden via https://www.nederlandwereldwijd.nl/reisadvies/download-reisapp en de reisadviezen volgen die gelden voor de bestemming.