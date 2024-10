Geschorste politieagent op Sint Maarten krijgt 5 jaar cel voor verkrachting stiefdochter

Het Gerecht in Eerste Aanleg in Philipsburg heeft gisteren een geschorste politieagent van het Sint Maartense politiekorps veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf wegens mishandeling en verkrachting van zijn stiefdochter. De getuigenissen van het slachtoffer, haar moeder, haar zus en schoolpersoneel waren cruciaal in de zaak. De agent met de initialen R.J. werd op 17 augustus 2022 gearresteerd. Het slachtoffer kreeg een schadevergoeding van 20.000 gulden toegekend voor immateriële schade.

De rechtbank benadrukte de geloofwaardigheid van het slachtoffer, ondersteund door andere getuigen, waaronder haar moeder en zus. Ook schoolpersoneel, dat plotselinge en zorgwekkende veranderingen in haar gedrag opmerkte, leverde cruciaal bewijs dat de zaak tegen R.J. versterkte. Hun verklaringen weerspiegelden de blijvende effecten van de aanval op de emotionele en mentale gezondheid van het slachtoffer.