Vragenuur over deal tussen RdK en PdVSA opnieuw geannuleerd

Voor de tweede opeenvolgende week is het vragenuur over de status van de overeenkomst tussen Refineria di Kòrsou en PdVSA geannuleerd. De bijeenkomst was oorspronkelijk gepland voor donderdag 26 september, maar op verzoek van premier Gilmar ‘Pik’ Pisas werd de vergadering uitgesteld tot 3 oktober. Nu is de vergadering opnieuw verplaatst naar dinsdag 8 oktober. De reden voor de annulering is volgens EXTRA dat de premier kampt met gezondheidsproblemen. Het vragenuur was aangevraagd door PAR-fractieleider Quincy Girigorie.

Het verzoek kwam nadat Pisas in de pers had verklaard dat de overeenkomst, die het parlement nooit heeft ingezien, niet langer van kracht was. In zijn brief schreef Girigorie: “Zoals algemeen bekend is, heeft RdK op 19 december 2023 een ‘settlement agreement’ ondertekend met PdVSA, gebaseerd op een claim van ongeveer 1 miljard dollar die RdK had ingediend bij de rechtbank wegens het gebrek aan onderhoud van de faciliteiten door PdVSA. In een recent interview op 12 september verklaarde de premier dat deze onderhandelingen zijn stopgezet omdat de persoon die onderhandelde een andere opdracht had gekregen, waardoor de onderhandelingen opnieuw moeten beginnen.” Girigorie benadrukte in zijn verzoek dat dit onderwerp urgent is en dat de bevolking recht heeft op duidelijkheid.