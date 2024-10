Wetswijziging SDKK: Gebruik van telefoon en ‘wipkamer’ wordt mogelijk

Het parlement van Curaçao heeft gisteravond met 14 stemmen voor en 0 tegen ingestemd met de wijziging van de gevangeniswet. De wet heeft een lang traject, dat begon in 2019. Op het moment van stemming waren veel oppositieleden afwezig, zoals alle leden van de PNP en twee van de drie leden van de PAR-fractie. De wetswijziging biedt onder meer de mogelijkheid voor gedetineerden om hun partner onbegeleid te bezoeken, de zogenaamde ‘wipkamer’, en ook om gebruik te maken van telefoons en computers.

Met het oog op de veiligheid van het gehele complex moet de Minister van Justitie in samenwerking met de directeur van de SDKK hiervoor regels vaststellen. Het gebruik van computers is tot nu toe beperkt tot onderwijsdoeleinden, en dat blijft ook een centraal doel, zo werd gisteren uitgelegd door de MFK-fractie die met de wetswijziging is gekomen.