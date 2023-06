OM noemt daad moordenaar Peter R. de Vries ‘huiveringwekkend’

De moordenaar van Peter R. de Vries, de Arubaanse Delano G., zou pas acht uur voor de moord zijn gebeld.

Het Openbaar Ministerie noemt zijn handelswijze ‘huiveringwekkend’.

Dat blijkt tijdens de inleidende zitting in de strafzaak over de moord op De Vries dat vandaag werd gehouden.

Het OM gaat ervan uit dat het plan was dat een Poolse man Peter R. de Vries een dag eerder zou doodschieten. Deze man gaf op 6 juli de moordopdracht terug omdat hij het riskant vond om De Vries met een wapen zonder geluidsdemper te vermoorden. Nog geen drie kwartier later wordt de dan 21-jarige Delano G. bereid gevonden.

Hij wordt kort na de moord gearresteerd. In totaal staan er negen verdachten terecht voor de moord, waaronder twee Curaçaoënaars.