OM overweegt cassatie in zaak Braam

Het Openbaar Ministerie wil naar de Hoge Raad in Den Haag stappen. De uitspraak in hoger beroep rond de eerdere veroordeling van MFK-Statenlid Braam vraagt om meer uitleg. Met name de vraag hoe de uitspraak van het Hof geïnterpreteerd moet worden voor toekomstige gevallen. Braam, die van huis uit arts is, misbruikte een patiënt twintig jaar geleden seksueel. Hoewel hij hier schuldig aan is bevonden, is hij niet veroordeeld. Daardoor zou hij volgens de screeningswet ministeriabel zijn. De regering heeft nog drie maanden de tijd om in cassatie te gaan. Als deze drie maanden voorbij zijn en de regering overweegt geen verdere juridische stappen, dan wil het OM in cassatie gaan.