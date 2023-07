Koperdiefstal steekt opnieuw kop op

De afgelopen tijd slaan koperdieven weer toe. Volgens nutsbedrijf Aqualectra kwam dit fenomeen al een tijdje niet meer voor. Maar de laatste periode ziet het bedrijf zich geconfronteerd met het ene incident na het andere. Vooral bij verlaten gebieden is het raak, zoals Pannekoek, Seru Machu en Zuid-Choloma. Maar ook in Sabana Baka, Seru Kloof en Ronde Klip heeft het bedrijf koperdiefstal geregistreerd. Gedupeerde bewoners zitten daardoor urenlang zonder stroom, totdat Aqualectra de elektriciteitskabels heeft vervangen. Naast de overlast voor cliënten, is de financiële schade enorm. Bovendien is het stelen van koper uit spanningskabels levensgevaarlijk. Aqualectra vraagt personen die iets verdachts zien om dit aan hen te melden of de politie.

Het overheidsbedrijf heeft een speciaal nummer om verdachte activiteiten te rapporteren, 463-2911. De politie is bereikbaar op 917. Meldingen rond diefstal van water en elektriciteit gaan weer via het nummer 0800 0135.