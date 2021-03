OM sluit deuren voor publiek

Het Openbaar Ministerie is tot nader orde vanaf woensdag 24 maart 2021 niet bereikbaar voor het publiek. Dit geldt voor alle gebouwen van het OM, inclusief De Tempel op het Hendrikplein, het Parket van de Procureur Generaal op het Wilhelminaplein en de vestiging van Paga bo But bij het Waaigat. Telefonisch zijn de vestigingen ook beperkt bereikbaar. Het OM monitoort dagelijks de situatie om eventueel nadere maatregelen te treffen dit alles in het belang van het welzijn van alle medewerkers en bezoekers.