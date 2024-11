OM: Statenlid ‘Lo’ Martines wordt verdacht van witwassen én drugshandel

Parlementariër Michelangelo ‘Lo’ Martines, die dinsdagochtend is gearresteerd, wordt niet alleen verdacht van het witwassen van geld, maar ook van betrokkenheid bij de handel in drugs. Dat heeft het Openbaar Ministerie gisteren bekend gemaakt. Dinsdagochtend was nog alleen bekend dat hij werd ondervraagd in verband met witwassen. Volgens het OM heeft de aanhouding plaatsgevonden na een strafrechtelijk onderzoek dat meer dan een jaar heeft geduurd. Medewerkers van het Recherche Samenwerkingsteam, RST, hebben gisteren een pand doorzocht, waar verschillende spullen in beslag zijn genomen. Het OM is verder zuinig met informatie, maar stelt wel dat nadere aanhoudingen niet zijn uitgesloten. De zaak heeft de naam ‘Bleda’ gekregen.

Martines is het enige fractielid van de door hemzelf opgerichte partij KEM, die eind augustus toetrad tot de regering-Pisas. De partij zou de minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn leveren. Volgens Martines zou de benoeming deze week plaatsvinden, maar officieel is hierover nog niets bekend gemaakt.