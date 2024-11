Eerste TUI Fly-vlucht vanuit Brussel op Curaçao geland

De eerste TUI Fly-vlucht vanuit Brussel is gisteren geland op Curaçao en heeft een traditioneel watersaluut ontvangen. België is de derde grootste toeristenbron voor Curaçao in Europa. Deze nieuwe route biedt nog meer reizigers de kans om naar ons eiland te vliegen, zo benadrukte het toerismebureau gisteren. TUI zal twee keer per week vliegen van Brussel naar luchthaven Hato, op dinsdag en zaterdag, met een Boeing 787 ‘Dreamliner’. De luchtvaartmaatschappij voert al directe vluchten vanuit Amsterdam naar Curaçao uit.

Met het toevoegen van Brussel vliegt TUI vanaf deze maand in totaal 15 keer per week naar Curaçao. 13 keer vanaf Schiphol Airport en 2 keer vanaf Brussels Airport. De vluchten vanaf Amsterdam zijn in combinatie met verschillende (rechtstreekse) vluchten naar Aruba en Bonaire. Vanaf Brussel is er op de heenreis een tussenstop op Punta Cana (Dominicaanse Republiek), de terugreis is altijd met een rechtstreekse vlucht.